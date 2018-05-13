Названо имя устроившего резню в Париже чеченца

Молодого человека, напавшего с ножом на прохожих в центре Парижа, зовут Хамзат Азимов (Khamzat Azimov), сообщает Franceinfo со ссылкой на государственный телеканал France 2.

По его информации, Азимов родился в 1997 году в Чечне, а в 2010-м ему было предоставлено французское гражданство.

Его родители задержаны французской полицией и находятся под стражей, их допрашивают.

По данным Europe 1, молодой человек был известен спецслужбам как потенциальная угроза национальной безопасности. Отмечалось, что он был близок к радикальным исламистам и имел некие связи с лицом, находящимся в Сирии.

Нападение на прохожих в Париже было совершено вечером 12 мая. В результате атаки один человек погиб, несколько получили ранения. Злоумышленник был убит. Ответственность за инцидент взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

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