Появилась запись разговора помощниц предполагаемого убийцы чеченца во Франции

Появилась запись телефонного разговора чеченского блогера Тумсо Абдурахманова с Луизой Звонковой и ее племянницей Аминой Хамидовой, которые, предположительно, помогали убийце чеченца Имрана Алиева, известного под псевдонимом Мансур Старый, получить визу в страны Евросоюза. Запись опубликовал блогер в своем Telegram-канале.

По словам блогера, Хамидова сопровождала предполагаемого преступника из Москвы в Валенсию и Берлин. Кроме того, женщина переводила деньги подозреваемому в убийстве, когда тот уже находился в Бельгии, отмечает блогер.

Собеседницы Абдурахманова подтвердили эту информацию, однако заявили, что предполагаемый преступник представился онкобольным, которому нужна операция в Германии. По словам женщин, предоставляющих услуги по оформлению документов, они помогали ему из добрых побуждений. Звонкова и Хамидова отметили, что готовы предоставить все доказательства в случае, если власти любой страны захотят их допросить. При этом они добавили, что не собираются оправдываться перед правозащитниками.

Об убийстве Алиева стало известно 1 февраля. Тело выходца из Чечни со следами насильственной смерти нашли в номере одной из гостиниц во Франции. Официально правоохранительные органы не называют имени и фамилии убитого.

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