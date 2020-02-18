В убийстве Шабтая Калмановича заподозрили стрелка из Ингушетии

Новый фигурант появился в деле об убийстве бизнесмена и владельца женского баскетбольного клуба «Спартак» Шабтая Калмановича. Как пишет «Росбалт» со ссылкой на источники, следствие предполагает, что стрелком мог быть уроженец Ингушетии Багаудин Костоев, который отбывает наказание за разбой.

По информации агентства, Костоев, находясь в серебристой Lada Priora, выстрелил из армянского пистолета-пулемета по машине, в которой на встречу с помощником президента России ехал Калманович. Преступление было совершено на Смоленской набережной.

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Следователи в настоящий момент допрашивают Костоева, а также Батыра Тумгоева и Али Белхороева. Доказательства пока строятся на достаточно сомнительных биллингах — телефонных соединениях в районе места преступления, говорит источник «Росбалта».

По словам водителя Калмановича, шеф был очень требовательный, поэтому не разрешал ему смотреть по сторонам — из-за этого он не мог увидеть машину киллеров. За 10 лет оперативникам не удалось найти машину убийц. Оружие, из которого стреляли, также установить не удалось.

В октябре 2019 года «Росбалт» сообщил, что одной из главных улик в деле является мобильный телефон, которым, как предполагается, владели киллеры. Оперативникам удалось установить, что им пользовались возле дома и офиса Калмановича, когда за тем велась слежка. Аппарат был зафиксирован и на месте убийства бизнесмена — на Смоленской набережной. По нему также отследили путь отхода предполагаемых преступников.

На крышке телефона, которым пользовались убийцы, остался отпечаток пальца. Однако экспертиза показала, что след не принадлежит ни Батыру Тумгоеву, ни Али Белхороеву, которые проходят обвиняемыми по делу.

Шабтая Калмановича расстреляли из автомата в его автомобиле 2 ноября 2009 года. Он скончался на месте, его водитель Петр Туманов получил тяжелые ранения. По одной из версий, бизнесмен мог быть убит из мести за якобы организованное им устранение криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Однако подтверждения эта информация не получила.

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