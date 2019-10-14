Вину предполагаемых убийц Шабтая Калмановича не доказали

Следственные действия, проведенные по делу об убийстве бизнесмена и владельца женского баскетбольного клуба «Спартак» Шабтая Калмановича, не прояснили ситуацию с его расстрелом. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, одной из главных улик в деле является мобильный телефон, которым, как предполагается, владели киллеры. Оперативникам удалось установить, что им пользовались возле дома и офиса Калмановича, когда за тем велась слежка. Аппарат был зафиксирован и на месте убийства бизнесмена — на Смоленской набережной. По нему также отследили путь отхода предполагаемых преступников.

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На крышке телефона, которым пользовались убийцы, остался отпечаток пальца. Однако экспертиза показала, что след не принадлежит ни Батыру Тумгоеву, ни Али Белхороеву, которые проходят обвиняемыми по делу. Из-за этого следствие решило назначить еще одну экспертизу.

Также у силовиков были данные, что предполагаемых преступников видели у офиса Калмановича в период подготовки убийства. Однако Тумгоев и Белхороев рассказали, что ездили в гости к знакомым девушкам. Одну из них удалось найти, на допросе она подтвердила показания обвиняемых.

Сейчас следствие корректирует первоначальную версию, пишет «Росбалт». В Следственном комитете полагают, что Тумгоев и Белхороев не были исполнителями и организаторами нападения, но имели к нему некоторое отношение, а также знают киллеров и заказчика. Сами обвиняемые это отрицают.

В июне стало известно, что Калмановича убили, когда он ехал на встречу с высокопоставленным чиновником Кремля. На Смоленской набережной по лимузину бизнесмена открыли огонь. Стрельба велась из другой машины — Lada серебристого цвета. Позже правоохранительные органы установили сим-карты и телефоны, которые были у убийц.

Шабтая Калмановича расстреляли из автомата в его автомобиле 2 ноября 2009 года. Он скончался на месте, его водитель Петр Туманов получил тяжелые ранения. По одной из версий, бизнесмен мог быть убит из мести за якобы организованное им устранение криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Однако подтверждения эта информация не получила.

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