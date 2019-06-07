Предполагаемых убийц Шабтая Калмановича нашли по брошенному телефону

Убийство бизнесмена Шабтая Калмановича, совершенное 10 лет назад, удалось раскрыть благодаря телефону, найденному недалеко от места преступления. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, сотовый аппарат оказался зарегистрирован на частную компанию. Им пользовался уроженец Ингушетии — номинальный владелец нескольких АЗС и официально безработный Али Белхороев. 21, 27 и 28 октября 2009 года телефон зафиксировали сотовые вышки на Красной Пресне, где находился офис Калмановича, а 2 ноября того же года аппарат отметился рядом с местом убийства в Новодевичьем проезде.

Также были зарегистрированы соединения с этого телефона с двумя другими подозреваемыми — земляками Белхороева — Жабраилом Костоевым и Бесланом Тумгоевым.

Как считает следствие, Костоев и Белхороев следили за жертвой, а организатором убийства был Тумгоев. Этот же человек фигурировал в уголовном деле о разбойном нападении на сатирика Михаила Жванецкого, в результате которого у него угнали автомобиль Gelandewagen в 2002 году.

6 июня Белхороев заявил в Пресненском суде Москвы, где рассматривалось ходатайство о его аресте, что непричастен к убийству Калмановича. По словам подозреваемого, у него есть алиби — он бывал на Красной Пресне в гостях у сестер, которые могут подтвердить его слова.

Адвокат предложил залог за Белхороева в пять миллионов рублей, сам фигурант вдвое увеличил эту сумму, но суд отказался и отправил его в СИЗО.

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В отношении Костоева вопрос об избрании меры пресечения был отложен на 72 часа для сбора дополнительных материалов следствием и защитой.

Ходатайство следствия об аресте Тумгоева в суд еще не поступало, но он задержан.

Всем троим фигурантам вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму.

О мотивах устранения Калмановича следователи пока не рассказывают. Но предполагается, что это могло быть либо заказное убийство, либо разбойное нападение с целью хищения крупной суммы денег, которая якобы пропала из машины бизнесмена после убийства.

60-летнего Шабтая Калмановича — владельца подмосковного женского баскетбольного клуба «Спартак», мецената и продюсера, организовавшего приезд в Россию Майкла Джексона и других звезд — расстреляли из автомата в его автомобиле 2 ноября 2009 года. Тяжелые ранения получил его водитель Петр Туманов. Убийца подкараулил Mercedes бизнесмена на светофоре в Новодевичьем проезде. Калманович скончался на месте, в него было выпущено 15 пуль.

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