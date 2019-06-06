Первого подозреваемого в убийстве Шабтая Калмановича отправили в СИЗО

Решением Пресненского суда Москвы Али Белхороев, один из подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича, совершенном в ноябре 2009 года, арестован и будет находиться в СИЗО до 28 июня. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.

Вопрос о взятии под стражу второго подозреваемого, по фамилии Костоев, будет решаться 7 июня.

Оба подозреваемых, мужчины 1979 и 1982 годов рождения, уроженцы Ингушетии, были задержаны 5 июня в ходе совместной операции Главного управления уголовного розыска МВД РФ и следователей столичного Главка СКР. В ближайшее время им предъявят обвинения по статьям «убийство, совершенное по найму» и «незаконный оборот огнестрельного оружия», уточнили в СКР.

О задержании подозреваемых в преступлении, которое не могли раскрыть на протяжении почти 10 лет, сообщалось 5 июня. Во время заседания суда по ходатайству об аресте Белхороева стало известно, что задержан и организатор этого расстрела.

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По предварительным данным, один из подозреваемых проходил по делу о разбойном нападении на писателя-сатирика Михаила Жванецкого в 2002 году. Тогда злоумышленники избили его около дачи в Серебряном Бору, увезли на своем автомобиле и высадили на МКАД. Они похитили 600 долларов и его портфель с текстами.

Предприниматель Шабтай фон Калманович был убит 2 ноября 2009 года: его автомобиль обстреляли из огнестрельного оружия на светофоре на Новодевичьем проезде. В Калмановича попало около 15 пуль, он скончался на месте от полученных ран. Личности заказчиков и исполнителей убийства длительное время установить не удавалось.

Согласно одной из версий, бизнесмен мог быть убит из мести за якобы организованное им устранение криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Однако подтверждения данная версия не получила. По другой информации, причиной расстрела стал конфликт из-за передела сфер влияния в фармацевтическом бизнесе.

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