Задержаны подозреваемые в убийстве Шабтая Калмановича

В Москве задержаны трое подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича в ноябре 2009 года. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что преступление не могли раскрыть на протяжении почти десяти лет.

Предприниматель погиб 2 ноября 2009 года, когда его автомобиль обстреляли из огнестрельного оружия на светофоре в Новодевичьем проезде. В Калмановича попало около 15 пуль, он скончался на месте от полученных ран. Личности заказчиков и исполнителей убийства не были установлены.

Материалы по теме «Был хитрым — из тех, кто свое не упустит» Этого бизнесмена 90-х считали агентом КГБ и убийцей Япончика. Его смерть остается тайной

Согласно одной из версий, бизнесмен мог быть убит из мести за якобы организованное им устранение криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Однако подтверждения данная версия не получила.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!