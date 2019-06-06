Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича. Об этом в четверг, 6 июня, сообщил следователь в Пресненском суде Москвы, передает ТАСС.

Как уточняет агентство, следователь заявил об этом на заседании, где рассматривается ходатайство следствия об аресте Али Белхороева, фигуранта убийства бизнесмена.

О задержании подозреваемых в убийстве Калмановича стало известно 5 июня. Сообщалось, что один из них проходил по делу о разбойном нападении на писателя-сатирика Михаила Жванецкого в 2002 году.

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Предприниматель Калманович был убит 2 ноября 2009 года: его автомобиль обстреляли из огнестрельного оружия на светофоре в Новодевичьем проезде. В Калмановича попало около 15 пуль, он скончался на месте от полученных ран. Личности заказчиков и исполнителей убийства не были установлены.

Согласно одной из версий, бизнесмен мог быть убит из мести за якобы организованное им устранение криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Однако подтверждения данная версия не получила.

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