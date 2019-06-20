Шабтая Калмановича убили перед встречей с помощником президента

Президента женского баскетбольного клуба «Спартак» Шабтая Калмановича застрелили, когда он ехал на встречу с высокопоставленным чиновником Кремля. Об этом «Росбалту» сообщил источник в правоохранительных органах.

2 ноября 2009 года Калманович выехал из офиса, чтобы встретиться с помощником президента России — тогда этот пост занимал Дмитрий Медведев — Александром Абрамовым. На Смоленской набережной по лимузину бизнесмена открыли огонь. Стрельба велась из другой машины — Lada серебристого цвета.

Позже правоохранительные органы установили сим-карты и телефоны, которые были у киллеров: одним из аппаратов в 2009 году мог пользоваться Батыр Тумгоев. Ранее его имя фигурировало в расследованиях о краже автомобиля и вымогательстве 12 миллионов рублей. Тем не менее под стражей Тумгоев так и не оказался.

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Аналогичная ситуация произошла и с другими подозреваемыми в расстреле Калмановича: их часто задерживали за разные преступления, но всякий раз отпускали. Теперь оценку этим случаям должна дать вторая служба ФСБ, принимающая участие в расследовании убийства Калмановича. Оперативники подозревают, что Тумгоев и другие подозреваемые имеют мощные связи в правоохранительных органах.

«Ситуация с арестами выглядит полностью абсурдной. Все эти технические данные появились у следствия еще в 2009 году, фамилии Тумгоева и Али Белхороева фигурируют в материалах с 2018 года. А взять их решили почему-то сейчас — в отсутствие вообще каких-либо доказательств вины», — сказал собеседник агентства.

По его словам, следствие никак не обозначило мотивы задержанных, и, возможно, они не имеют никакого отношения к убийству Калмановича.

Подозреваемых в расстреле бизнесмена задержали в Москве 5 июня. Сыщики поймали Тумгоева, когда он приехал в исправительную колонию и подал документы на свидание с вором в законе Хамзатом Аушевым. В то же время был задержан односельчанин Тумгоева Али Белхороев и еще один подозреваемый — Жабраил Костоев.

Пресненский суд Москвы отправил Белхороева в СИЗО до 28 июня.

Шабтая Калмановича расстреляли из автомата в его автомобиле 2 ноября 2009 года. Он скончался на месте, его водитель Петр Туманов получил тяжелые ранения. Согласно одной из версий, бизнесмен мог быть убит из мести за якобы организованное им устранение криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Однако подтверждения эта версия не получила.

Александр Абрамов стал помощником президента России в марте 2004 года. В мае 2012-го был назначен советником главы государства, а спустя полтора года — освобожден от занимаемой должности. Имеет орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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