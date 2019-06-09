Обнародованы детали расследования убийства Шабтая Калмановича

Одного из подозреваемых в убийстве президента баскетбольного клуба «Спартак» Шабтая Калмановича — Батыра Тумгоева — задержали во время встречи в колонии с «вором в законе» Хамзатом Аушевым (Хамзат Ингуш). Об этом сообщает Росбалт.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что за подозреваемым установили наблюдение. Московские сыщики поймали Тумгоева, когда он приехал в ИК и подал документы на свидание. В то же время был задержан односельчанин Тумгоева Али Белхороев и еще один подозреваемый — Жабраил Костоев.

Сыщики предполагают, что задержанные могли быть исполнителями убийства. В 2009 году их видели в автомобиле «Лада-Приора», из которого стреляли в Калмановича. Близкие арестованных в свою очередь заявили, что доводы следствия не выдерживают критики.

Говоря о возможном заказчике убийства, Росбалт сообщил о приобщенных к делу материалах о том, что незадолго до смерти у Калмановича был конфликт с бывшей женой Анастасией, которая до 2010 года являлась продюсером певицы Земфиры. Бывшие супруги решали, с кем будет жить их дочь, а также спорили из-за имущества. После смерти бизнесмена его дочери по наследству достались активы на десятки миллионов долларов. Следователи полагают, что в гибели Калмановича могла быть заинтересована Анастасия.

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Подозреваемых в убийстве задержали в Москве 5 июня. Убийство бизнесмена удалось раскрыть благодаря телефону, найденному недалеко от места преступления.

Калмановича расстреляли из автомата в его автомобиле 2 ноября 2009 года. Он скончался на месте, его водитель Петр Туманов получил тяжелые ранения. Согласно одной из версий, бизнесмен мог быть убит из мести за якобы организованное им устранение криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Однако подтверждения версия не получила.

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