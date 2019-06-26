МВД показало предполагаемых убийц Шабтая Калмановича

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Предполагаемые убийцы президента баскетбольного клуба «Спартак» Шабтая Калмановича попали на видео. Оперативную съемку с задержанными Али Белхороевым и Батыром Тумгоевым в среду, 26 июня, «Ленте.ру» предоставили в пресс-службе МВД России.

По версии следствия, ранее судимые Белхороев и Тумгоев расстреляли Калмановича из автомата в его автомобиле 2 ноября 2009 года. Как отмечают в МВД, с начала «нулевых» обвиняемые неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов как лица, которые могут быть причастны к грабежам и разбоям в отношении владельцев дорогостоящих автомобилей.

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