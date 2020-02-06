Умер главный киллер Пабло Эскобара

Бывший киллер Джон Хайро Веласкес, работавший на легендарного наркобарона Пабло Эскобара и считавшийся главным его наемником, умер в четверг, 6 февраля, в Боготе (Колумбия). Об этом сообщили в Национальном институте онкологии, передает El Tiempo в Twitter.

В институте уточнили, что Веласкес был госпитализирован 31 декабря 2019 года. Смерть наступила утром в четверг по местному времени из-за прогрессировавшей злокачественной опухоли пищевода.

Джон Хайро Веласкес был освобожден из тюрьмы в 2014 году. Он отсидел почти 24 года по обвинению в убийстве, терроризме и наркоторговле. Хотя Веласкес признался в убийстве 300 человек и причастности к убийствам еще трех тысяч, доказательств хватило лишь на то, чтобы осудить его за расстрел кандидата в президенты страны Луиса Карлоса Галана в 1989 году.

Пабло Эскобар считается одним из самых жестоких преступников XX века. Он был убит в 1993 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!