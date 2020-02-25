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Неизвестные расстреляли бронированный Gelandewagen бывшего российского депутата

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Виктор Елохин
Виктор Елохин

В Екатеринбурге неизвестные расстреляли бронированный Gelandewagen бывшего депутата Виктора Елохина. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Ura.ru.

По данным агентства, сам Елохин в это время находился в автомобиле с ребенком. В Gelandewagen было открыто окно, и бывший депутат услышал свист и удар по стеклу. Позже он обнаружил пулю, застрявшую в стекле в двух сантиметрах от его головы, и вызвал полицию к мосту на улице Волгоградской, откуда мог быть сделан выстрел.

По мнению Елохина, случившееся с ним могло быть попыткой заказного убийства — он два срока отработал депутатом в городской думе Екатеринбурга и успел обзавестись недругами и в бизнесе, и в политике.

В полиции Екатеринбурга журналистам сообщили, что никаких заявлений по данному ЧП в производстве не имеется.

В декабре прошлого года в Москве и Подмосковье задержали банду ветеранов спецназа ФСБ, обвиняемых в убийствах бизнесменов. Их жертвами стали как минимум три человека.

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