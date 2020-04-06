В Забайкальском крае задержанного за убийство россиянина нашли повешенным в полицейском изоляторе. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил «Ленте.ру» представитель регионального управления Следственного комитета России Егор Марков.

По его словам, накануне, 5 апреля, полицейские нашли в изоляторе повешенным 19-летнего задержанного без признаков насильственной смерти, который обвиняется в убийстве сверстника. В настоящее время начата доследственная проверка.

Следователи произвели осмотр места происшествия, также опросили руководство и полицейских изолятора временного содержания. По предварительным данным, криминального характера происшествия не выявлено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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