Бывшего российского чиновника нашли повешенным на острове

Бывший заместитель мэра Хабаровска Евгений Колосов найден повешенным. Об этом в четверг, 5 марта, сообщил источник «Ленты.ру».

По данным собеседника, последний раз Колосова видели 23 февраля. Он находился в гостях, где отмечал День защитника Отечества. Гости видели, как мужчина пошел к своей машине, но назад он уже не вернулся. Пропавшего мужчину искали на протяжении 10 дней.

Тело Колосова обнаружили в петле на Большом Уссурийском острове. Правоохранительные органы среди прочих рассматривают версию об убийстве бывшего чиновника. В 2016 году Колосова осудили по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Он был приговорен к двум годам колонии-поселения.

2 марта сообщалось, что в Хабаровске на рабочем месте покончил с собой исполняющий обязанности начальника уголовного розыска 5-го отделения городского управления МВД.

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