Начальник уголовного розыска в российском городе покончил с собой в кабинете

В Хабаровске на рабочем месте покончил с собой исполняющий обязанности начальника уголовного розыска 5-го отделения городского управления МВД. Об этом сообщило местное информагентство «Хабаровский край сегодня».
По данным издания, офицер вечером 1 марта, в воскресенье, находился один в своем кабинете. Услышав звук выстрела, прибежали сослуживцы и обнаружили погибшего. Рядом с телом были найдены табельное оружие и предсмертная записка.
Причиной суицида могли стать проблемы в личной жизни, отметил источник, близкий к правоохранительным органам.
По факту гибели полицейского на месте службы проводится служебная проверка, сообщила начальник пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.
В региональном управлении Следственного комитета России от комментариев воздержались.
18 февраля сообщалось, что трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Два ЧП произошли в Красноярском крае, где покончили с собой сотрудники отдела МВД по Богучанскому району и межрайонного отдела «Канский». Один из погибших — штатный психолог, в обязанности которого входит наблюдение за психологическим состоянием силовиков.
В тот же день, 17 февраля, в городе Скопин Рязанской области совершил самоубийство сотрудник ГИБДД, служивший командиром взвода ДПС. 14 февраля к нему приезжали сотрудники отдела собственной безопасности якобы в связи с подозрениями в получении взятки.
По данным проекта «Омбудсмен полиции», ситуация с самоубийствами в правоохранительных органах катастрофическая: ежегодно убивают себя по 40-50 сотрудников полиции. При этом руководство МВД не принимает адекватных мер по профилактике суицидов.