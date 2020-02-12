После самоубийства бывшего полковника ФСИН возбудили уголовное дело

После самоубийства бывшего полковника ФСИН Виктора Свиридова в здании Чертановского суда Москвы возбудили уголовное дело. Об этом в среду, 12 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Дело заведено по статье 293 УК РФ («Халатность»).

«Во время осмотра места происшествия следователи изъяли наградное оружие, принадлежавшее погибшему. В настоящее время следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия, допрашиваются участники судебного процесса и очевидцы случившегося. Изымаются записи с камер видеонаблюдения»,— рассказала Иванова.

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Она подчеркнула, что сотрудники СКР оценят действия судебных приставов и должностных лиц. Следователями будет проверена работа металлодетекторов. Однако пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова в разговоре с «Лентой.ру» отметила, что все рамки были исправны.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, назначаются необходимые экспертизы.

Ранее 12 февраля сообщалось, что Свиридов совершил самоубийство в зале Чертановского суда Москвы. У него была четвертая стадия рака. После того как судья огласил наказание в виде трех лет лишения свободы, раздался выстрел.

Отмечалось, что Свиридов, находившийся под подпиской о невыезде, пришел на приговор с наградным пистолетом.

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