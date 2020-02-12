Покончивший с собой офицер ФСИН вымогал у бывшего начальства деньги на лечение

Бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов вымогал 10 миллионов рублей на лечение у бывшего заместителя директора ФСИН Александра Сапожникова. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
По его словам, Сапожников обратился в полицию с заявлением о том, что с него требует деньги бывший подчиненный. Свиридов заявил ему, что у него имеются финансовые документы о злоупотреблениях полномочиями и если тот не заплатит ему, то он намерен передать их правоохранительным органам.
Уголовное дело против Свиридова было возбуждено на основании заявления потерпевшего, отметил источник.
Ранее 12 февраля сообщалось, что Свиридов совершил самоубийство в зале Чертановского суда Москвы. У него была четвертая стадия рака. После того как судья огласил наказание в виде трех лет лишения свободы, раздался выстрел.
СКР возбудил уголовное дело о халатности по факту проноса оружия в здание суда. Судебный пристав утверждает, что у полковника не было с собой оружия.
Сообщалось, что Свиридов, находившийся под подпиской о невыезде, пришел на приговор с наградным пистолетом.
Сапожников был отправлен в отставку с поста заместителя директора ФСИН летом 2015 года указом президента России Владимира Путина.