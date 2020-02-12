Покончивший с собой офицер ФСИН вымогал у бывшего начальства деньги на лечение

Бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов вымогал 10 миллионов рублей на лечение у бывшего заместителя директора ФСИН Александра Сапожникова. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По его словам, Сапожников обратился в полицию с заявлением о том, что с него требует деньги бывший подчиненный. Свиридов заявил ему, что у него имеются финансовые документы о злоупотреблениях полномочиями и если тот не заплатит ему, то он намерен передать их правоохранительным органам.

Материалы по теме Полковник ФСИН покончил с собой в зале суда Бывший начальник ФСИН пронес на оглашение приговора пистолет. У него был рак последней стадии

Уголовное дело против Свиридова было возбуждено на основании заявления потерпевшего, отметил источник.

Ранее 12 февраля сообщалось, что Свиридов совершил самоубийство в зале Чертановского суда Москвы. У него была четвертая стадия рака. После того как судья огласил наказание в виде трех лет лишения свободы, раздался выстрел.

СКР возбудил уголовное дело о халатности по факту проноса оружия в здание суда. Судебный пристав утверждает, что у полковника не было с собой оружия.

Сообщалось, что Свиридов, находившийся под подпиской о невыезде, пришел на приговор с наградным пистолетом.

Сапожников был отправлен в отставку с поста заместителя директора ФСИН летом 2015 года указом президента России Владимира Путина.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru