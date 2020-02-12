Пристав объяснил проход убившего себя полковника в Чертановский суд

После самоубийства полковника ФСИН Виктора Свиридова в Чертановском суде Москвы возбуждено дело о халатности. Об этом в среду, 12 февраля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, следствию предстоит проверить действия судебных приставов и выяснить, каким образом подсудимый Свиридов смог пронести в здание оружие.

По данным Telegram-канала 112, пристав, проводивший досмотр при входе в Чертановский суд, уже написал объяснительную. Он утверждает, что при Свиридове не было пистолета, рамка и ручной металлодетектор находятся в рабочем состоянии.

12 февраля бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда в Москве после вынесения ему приговора за вымогательство в особо крупном размере. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Адвокат погибшего полковника рассказал, что Свиридов был тяжело болен — у него диагностировали четвертую стадию рака. До оглашения приговора он находился под подпиской о невыезде.

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