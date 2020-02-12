Появились подробности самоубийства бывшего начальника ФСИН в суде

Бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов, совершивший самоубийство в зале Чертановского суда Москвы, был тяжело болен. Подробности ЧП приводит Telegram-канал Mash.
По данным канала, у полковника была четвертая стадия рака, однако его приговорили к трем годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве. После оглашения приговора Свиридов попытался покончить с собой.
Mash и Baza уточняют, что Свиридов мертв. Это также подтверждает источник РИА Новости в правоохранительных органах.
Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего заместителя директора ФСИН Александра Сапожникова, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. До оглашения приговора полковник находился под подпиской о невыезде.
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