Мосгорсуд рассказал о самоубийстве полковника ФСИН

В Чертановском суде Москвы в настоящее время работают сотрудники полиции и Следственного комитета России. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По ее словам, во время оглашения приговора подсудимый в зале судебного заседания совершил суицид. Это произошло сразу после того, как судья провозгласил назначенное наказание.

«Следует отметить, что наказание было назначено ниже низшего предела: 3 года с отбыванием в колонии строгого режима», — сказала Солопова. Полковник ФСИН был признан виновным по части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство в особо крупном размере»), санкция которой предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Обстоятельства при которых подсудимый, находившийся под подпиской о невыезде, пронес в здание суда оружие в настоящее время устанавливаются.

Ранее 12 февраля сообщалось о самоубийстве бывшего начальника управления автотранспорта ФСИН Виктора Свиридова, который был тяжело болен. У него была четвертая стадия рака.

Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего заместителя директора ФСИН Александра Сапожникова.