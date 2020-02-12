Адвокат рассказал об обстоятельствах самоубийства бывшего начальника ФСИН

Адвокат бывшего начальника управления ФСИН Виктора Свиридова Григорий Иванищев рассказал об обстоятельствах самоубийства своего клиента. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает Telegram-канал «Подъем».

По словам Иванищева, если бы Свиридову дали условный срок, то таких последствий бы не было. Адвокат отметил, что Свиридов пронес в зал наградной пистолет, при этом он не знает, как у него оказалось оружие.

«Все планировали, что с учетом его заболевания — рак четвертой степени — и наград (он ликвидатор Чернобыльской катастрофы), суд даст ему условно», — подчеркнул Иванищев.

Бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда в Москве после оглашения приговора.

Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего заместителя директора ФСИН Александра Сапожникова, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. До оглашения приговора полковник находился под подпиской о невыезде.

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