Покончивший с собой в суде бывший начальник ФСИН считал себя невиновным

Бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов, покончивший с собой в зале Чертановского суда Москвы, до последнего настаивал на своей невиновности. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает Telegram -канал Mash.

Подсудимый неоднократно требовал от судьи провести фонографическую экспертизу аудиозаписи, на которой он якобы вымогал 10 миллионов рублей у замдиректора ФСИН Александра Сапожникова в ресторане ТЦ «Глобал-Сити» в 2019 году. В этой просьбе ему отказали.

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12 февраля Чертановский суд приговорил Свиридова к трем годам колонии строгого режима, после оглашения приговора он покончил с собой. Адвокат полковника Григорий Иванищев рассказал, что у него была диагностирована четвертая стадия рака.

«Все планировали, что с учетом его заболевания и награды за ликвидацию Чернобыльской катастрофы суд даст ему условно», — отметил Иванищев.

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