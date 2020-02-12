Бывший начальник ФСИН попытался покончить с собой в зале суда

Бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов попытался покончить с собой в зале Чертановского суда в Москве после оглашения приговора. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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Отмечается, что ему вынесли приговор по делу о вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего заместителя ФСИН Александра Сапожникова. По информации издания, Свиридов страдал неизлечимым онкологическим заболеванием.

Информацию о попытке самоубийства Свиридова подтвердил его адвокат Григорий Иванищев. «Скорее всего, он скончался», — сказал правозащитник.

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