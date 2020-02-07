Задержанного ФСБ генерала отправили в СИЗО

В Москве 235-й гарнизонный военный суд отправил заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве, в СИЗО на два месяца, до 7 апреля. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает ТАСС.

Арсланову изменили меру пресечения с подписки о невыезде на арест сроком до 7 апреля. Он был взят под стражу в зале суде.

Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель управления Следственного комитета России Светлана Петренко, в ходе расследования совершенных преступлений получены многочисленные сведения о том, что обвиняемый активно противодействует органам предварительного следствия.

«Он лично и через доверенных ему лиц воздействовал на подчиненных, свидетелей, а также обвиняемых и их защитников, побуждая не сотрудничать со следствием, а также отказаться от ранее данных показаний, обличающих его, угрожая увольнением и даже физическим воздействием. В случае же принятия его условий обещал оказать всяческую поддержку, в том числе и финансовую», — подчеркнула она.

Ранее 7 февраля сообщалось , что сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали Арсланова. Он был задержан у себя дома в Москве и доставлен к следователю Главного военного следственного управления (ГВСУ) для дачи показаний.

В конце декабря 2019 года суд арестовал имущество Арсланова, а в январе 2020-го ему предъявили обвинение по двум эпизодам особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 миллиарда рублей.

Заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов одновременно руководил главным управлением связи ВС России. Этому ведомству подчиняются все войска связи Российской армии.

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