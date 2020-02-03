Свидетель оговорил замглавы Генштаба по делу о шести миллиардах рублей

Главный свидетель признался, что оговорил заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве на общую сумму почти в 6,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Речь идет о бывшем руководителе одного из подразделений Главного управления связи Министерства обороны России Александре Оглоблине. Он в присутствии адвокатов и следователей заявил, что дал показания против Арсланова под давлением.

По словам Оглоблина, к нему в СИЗО пришел следователь по делу «Воентелекома» и неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Эти люди предложили ему рассказать об известных ему эпизодах преступной деятельности генерала Арсланова, а если таковых нет, то «придумать их» взамен свободы.

Обвиняемый в махинациях замглавы Генштаба прошел исследование на полиграфе, которое показало, что у него не было умысла на совершение вменяемых ему преступлений.

21 января сообщалось о размере ущерба, вмененного генералу Арсланову. Уголовное дело, фигурантом которого он стал, было возбуждено 6 августа 2013 года по факту хищения денежных средств при заключении госконтракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники.

В деле также фигурирует начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов. Следствие установило, что вместо российской техники войска получали оборудование из Китая, на котором просто поменяли этикетки.

Заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов одновременно руководил Главным управлением связи ВС России. Этому ведомству подчиняются все войска связи российской армии.

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