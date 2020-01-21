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Замглавы Генштаба обвинили в мошенничестве на шесть миллиардов рублей

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Халил Арсланов
Халил Арсланов

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение по двум эпизодам особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 миллиарда рублей, передает «Интерфакс».

Подробности обвинения стали известны на заседании Второго окружного военного суда, который рассматривает жалобу на арест имущества генерала.

Из оглашенных в суде документов следует, что уголовное дело, фигурантом которого стал Арсланов, было возбуждено 6 августа 2013 года по факту хищения денежных средств при заключении госконтракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники. Срок следствия по делу в настоящее время установлен до 6 февраля 2020 года.

По данным следствия, генерал причастен к хищению не менее 6,7 миллиарда рублей.

Об аресте имущества Арсланова сообщалось 26 декабря 2019 года. Под обеспечительными мерами находятся земельные участки и объекты недвижимости на несколько миллионов рублей.

По данным газеты «Коммерсантъ», помимо Арсланова, в деле фигурирует начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов. Следствие установило, что вместо российской техники войска получали оборудование из Китая, на котором просто поменяли этикетки.

О возбуждении уголовного дела против Арсланова стало известно 17 октября 2019 года. Сообщалось, что дело было возбуждено в результате досудебных соглашений о сотрудничестве, заключенных бывшим директором АО «Воентелеком» Александром Давыдовым и его подельниками с Главной военной прокуратурой. Давыдова задержали еще в конце 2017 года по делу о хищениях при реализации госконтрактов Минобороны.

Заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов одновременно руководил главным управлением связи ВС России. Этому ведомству подчиняются все войска связи российской армии.

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