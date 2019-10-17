Главный связист российской армии попался на мошенничестве

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России Халилу Арсланову предъявили обвинение в крупном мошенничестве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, Арсланов является фигурантом по делу о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил РФ и находится под подпиской о невыезде. Он не признает вину в совершении преступления.

Вместе с Арслановым по делу проходит начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов, он находится под арестом.

По данным «Коммерсанта», дело было возбуждено в результате досудебных соглашений о сотрудничестве, заключенных бывшим директором АО «Воентелеком» Александром Давыдовым и его подельниками с Главной военной прокуратурой. Давыдова задержали еще в конце 2017 года по делу о хищениях при реализации госконтрактов Минобороны. Он обвинялся в том, что давал указания на завышение стоимости работ при их исполнении, ущерб по делу превысил миллиард рублей.

По тому же делу были арестованы первый заместитель Давыдова Олег Савицкий, бывший советник коммерческого директора компании Дмитрий Семилетов, а также гендиректор ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина. Всем предъявлены обвинения в хищении средств при исполнении государственных контрактов.

Заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов, ставший фигурантом дела о мошенничестве, одновременно руководит главным управлением связи ВС России. Этому ведомству подчиняются все войска связи российской армии.

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