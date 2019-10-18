Главный связист российской армии слег в больницу после обвинений в мошенничестве

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России Халил Арсланов, которому предъявили обвинение в крупном мошенничестве, госпитализирован с признаками гипертонического криза. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников издания, генерал-полковник попал в Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка вскоре после возбуждения уголовного дела. Следственные действия с Арслановым были проведены прямо в больнице. Адвокаты предъявили ему обвинение с разрешения врачей.

Как сообщают источники издания, Арсланов и начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов причастны к хищениям при заключении госконтрактов на закупку цифрового телекоммуникационного оборудования для армии. Следствие установило, что вместо российской техники войска получали оборудование из Китая, на котором просто поменяли этикетки.

Издание отмечает, что таким способом Арсланов и Кутахов могли похитить не менее 2,2 миллиарда рублей. При дальнейшем рассмотрении дела сумма ущерба может вырасти. Военные свою вину не признали.

О возбуждении уголовного дела против Арсланова стало известно вечером 17 октября. Сообщалось, что дело было возбуждено в результате досудебных соглашений о сотрудничестве, заключенных бывшим директором АО «Воентелеком» Александром Давыдовым и его подельниками с Главной военной прокуратурой. Давыдова задержали еще в конце 2017 года по делу о хищениях при реализации госконтрактов Минобороны. По некоторым данным, о причастности к хищениям Арсланова и Кутахова следствию сообщил один из фигурантов дела, бывший начальник 1-го управления главного управления связи (ГУС) Минобороны генерал-майор Александр Оглоблин.

Заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов, ставший фигурантом дела о мошенничестве, одновременно руководит главным управлением связи ВС России. Этому ведомству подчиняются все войска связи российской армии.

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