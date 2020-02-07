Задержанный ФСБ генерал заявил о попытке дискредитации военного руководства

Задержанный ФСБ заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковник Халил Арсланов, который обвиняется в крупном мошенничестве, заявил о попытке дискредитации военного руководства. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает «Интерфакс».

По словам Арсланова, его обманным путем пригласили на беседу, при этом ему не вызвали адвоката. «Это все спровоцировано во имя дискредитации лично меня, моей деятельности и в моем лице высшего руководства Вооруженных сил», — подчеркнул он.

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Ранее 7 февраля сообщалось, что сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали Арсланова. Он был задержан у себя дома в Москве и доставлен к следователю Главного военного следственного управления (ГВСУ) для дачи показаний. После этого его под конвоем отправили в 235-й гарнизонный военный суд, который должен избрать ему меру пресечения.

В конце декабря 2019 года суд арестовал имущество Арсланова, а в январе 2020-го ему предъявили обвинение по двум эпизодам особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 миллиарда рублей.

Заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов одновременно руководил главным управлением связи ВС России. Этому ведомству подчиняются все войска связи Российской армии.

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