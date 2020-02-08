Россиянина оправдали за убийство бабушки из-за желания облегчить ее мучения

Присяжные заседатели Красноярского краевого суда вынесли оправдательный вердикт в отношении 23-летнего Александра Радцева, который обвинялся в убийстве своей 90-летней прабабушки. Об этом говорится на сайте суда.

По версии следствия, 17 апреля 2018 года подсудимый убил свою прабабушку, которая находилась в беспомощном состоянии. Таким образом он пытался облегчить ее участь, а также участь родственницы, ухаживающей за ней.

Присяжные единогласно решили, что 90-летняя женщина была убита, однако мнение по поводу причастности Радцева разделилось. Трое из восьми посчитали, что вина подсудимого доказана, пятеро — не доказана. Радцева освободили из под стражи в зале суда.

Ранее, 7 февраля, сообщалось , что присяжные Басманного суда Москвы оправдали Антона Бережного, которого обвиняли в убийстве гея Романа Едалова на Курском вокзале. Присяжные решили, что не подсудимый причинил смерть потерпевшему, в связи с чем был снят последующий вопрос о его виновности в убийстве. При этом они признали, что именно Бережной нанес побои Ефимову.

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