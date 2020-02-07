Пьяный россиянин похитил бывшую жену и попытался изнасиловать ее

Житель Ленинского района Кирова похитил бывшую жену, заперся с ней в автомобиле и захотел изнасиловать. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Кировской области.

Следствие и суд установили, что в ночь на 26 декабря 2018 года пьяный 50-летний россиянин пригрозил женщине убийством, посадил в машину и заблокировал двери, после чего увез ее к гаражному массиву. Там он продолжил угрожать ей, избил, а также «совершил действия сексуального характера и попытался изнасиловать». Женщине удалось выбраться из автомобиля и сбежать, после чего она обратилась в полицию.

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Нападавшего признали виновным по пункту «в» части 2 статьи 126 УК («Похищение человека»), пункту «б» части 2 статьи 123 УК («Действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством»), части 3 статьи 30, пункту «б» части 2 статьи 131 УК («Покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством»). Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее пьяный житель Алтайского края убил партнершу, которая не хотела рожать от него ребенка. В ноябре 2019 года мужчина ударил ножом свою сожительницу, она умерла от полученных травм. Он признал вину, в отношении него возбудили уголовное дело об убийстве.

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