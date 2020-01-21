Россиянин попытался задушить жену за просьбу убраться дома

Житель Кош-Агачского района в Алтайском крае попытался задушить свою жену и угрожал ей убийством за просьбу убраться дома. Об этом сообщается на сайте краевого управления МВД.

По данным ведомства, женщина отказалась убирать в доме и попросила об этом мужа. Мужчина разозлился, прижал жену к стене и стал душить. Успокоившись, он отпустил жену и вышел во двор. Воспользовавшись отсутствием мужа, женщина вызвала полицию.

Нападавшего задержали. Он объяснил свой поступок неприязненным отношением к потерпевшей. Против него возбудили уголовное дело по статье 119 УК («Угроза убийством»).

Ранее сообщалось, что житель Шербакульского района Омской области решил помирить поругавшихся мужа и жену, однако в процессе избил их. Они поссорились «из-за некорректных высказываний о родственниках друг друга». Знакомый решил помирить их, но пока разнимал — ударил мужчину по лицу, а женщине нанес колотую рану ножом. После этого мужчина попытался сбежать, но застрял в сугробе, и его задержали.

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