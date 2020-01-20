Россиянин решил примирить супругов, избил их, сбежал и застрял в сугробе

Житель Шербакульского района Омской области решил помирить поругавшихся мужа и жену, для чего ударил мужчину по лицу и нанес рану женщине. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

По данным ведомства, около 03:00 часов по местному времени из больницы поступила информация о том, что муж и жена обратились в учреждение с травмами. Полицейские выяснили, что накануне потерпевшие отмечали православный праздник со знакомым. Они поссорились «из-за некорректных высказываний о родственниках друг друга», и знакомый решил разнять их и помирить.

Подозреваемый попытался скрыться от полицейских в лесу, но застрял в сугробе. Его задержали и доставили в отделение, а также изъяли нож. Известно, что ранее его привлекали к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Омске местный житель в нетрезвом виде напал на бригаду скорой помощи и не давал медикам пройти к машине. Старшего фельдшера он ударил по колену, она достала телефон и попыталась позвонить водителю, но пациент бросил гаджет на пол и выкинул сумку с медикаментами в коридор. Его задержали.

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