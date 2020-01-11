Российского ребенка нашли в кровоподтеках и с порванными ушами

В Омске четырехлетнего ребенка нашли с многочисленными ушибами по всему телу, кровоподтеками и порванными ушами. С соответствующим заявлением в полицию обратились отец и бабушка мальчика, передает «12 канал».

По его информации, родственники обнаружили малыша с царапинами и ссадинами, когда пришли его навестить в квартиру матери и отчима. «Я откидываю одеяльце, и вдруг мы видим, что ребенок (...) весь красный — я даже не могу передать! Я сразу поняла, что это насильственное, что удары были нанесены, издевательства», — заметила бабушка Елена Краснова.

Сам мальчик рассказал, что побои ему нанес отчим. Врачи диагностировали у пострадавшего множественные ушибы головы, лица, спины и сообщили о признаках жестокого обращения с ребенком. Его мать, в свою очередь, заявила, что сын получил травмы, упав с кресла.

В региональном управлении Следственного комитета России подчеркнули, что по факту произошедшего проводится расследование. Как уточнила старший помощник руководителя ведомства Лариса Болдинова, уголовное дело возбуждено по статье 117 УК РФ («Истязание»).

27 декабря прошлого года сообщалось, что в поселке Осиново Зеленодольского района Татарстана местный житель избил пасынка молотком за просьбу дать немного еды. Отчим напал на ребенка с молотком в присутствии матери. Та просила мальчика не кричать, чтобы соседи не услышали и не вызвали полицию. Избивавший ребенка возлюбленный женщины угрожал ее сыну убийством.

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