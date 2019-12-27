Российский ребенок попросил у отчима еды и получил 19 переломов

В поселке Осиново Зеленодольского района Татарстана местный житель избил пасынка молотком за просьбу дать немного еды. Ребенок получил 19 переломов и около месяца приходил в себя. Об этом сообщает телеканал «Татарстан-24».

По данным журналистов, избиение произошло в ноябре. Отчим напал на ребенка с молотком в присутствии матери. Та просила мальчика не кричать, чтобы соседи не услышали и не вызвали полицию. Избивавший ребенка возлюбленный женщины угрожал ее сыну убийством. Позднее она заявила, что 19 переломов ребенок получил в результате падения с горки.

По словам помощника зеленодольского прокурора Яны Невмержицкой, избиения носили систематический характер. Она уточнила, что органом опеки и попечительства поручили изъять ребенка из семьи. Вместе с тем телеканал отмечает, что избивший пасынка мужчина заперся в квартире и отказался пускать инспекторов по делам несовершеннолетних, мотивируя это тем, что его закрыла жена вместе с другими детьми. Всего в семье воспитывается шестеро детей, четверо из которых у супругов общие.

Республиканское управление Следственного комитета проводит проверку по факту избиения ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

12 декабря стало известно, что в Омске 35-летний местный житель Сергей Казаков заставлял своего пасынка ребенка часами стоять на гречке. В результате мальчику пришлось делать операцию по удалению вросшей в кожу гречки. Мать ребенка Алина Юмашева не возражала против таких способов воспитания — она заявила, что сама попробовала постоять на гречке, и ей было не больно.

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