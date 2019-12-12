Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке

В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По информации издания, издевательства Сергей Казаков снимал на видео. Так он наказывал ребенка за «несвоевременное возвращение домой из школы и с прогулки», уточняет региональное управление Следственного комитета (СК). 27-летняя мать мальчика знала, как ее сожитель Казаков обращается с ребенком, но не вмешивалась и даже одобряла такие воспитательные меры.

11 мая ребенок сбежал после очередного наказания. Он рассказал об издевательствах соседу, тот вызвал полицию.

По словам представителя регионального управления СК Егора Мироненко, ребенок долгое время голодал — у него диагностировали белково-энергетическую недостаточность. Кроме того, в больнице ему провели операцию по удалению вросшей в кожу гречку. «Данная операция проходила под наркозом. То есть снимались участки кожи на коленях», — уточнил он телеканалу «Антенна-7».

В отношении Казакова и его сожительницы, матери ребенка, возбуждены уголовные дела по статьям 117 («Истязание»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

Ранее стало известно о жительнице Москвы, которая усыновила троих детей ради денег и избила их на камеру. Сама она не работает, полученные средства тратит в том числе на алкоголь. В одном ролике женщина, предположительно, пьяная, кричит на мальчика и бьет его бутылкой за то, что взял конфеты у другого ребенка. На другой записи показано, как она физически наказывает приемного сына за плохо заправленную постель, бьет его головой о мебель, второго мальчика пинает ногой за неубранные вещи.

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