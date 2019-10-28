Россиянка усыновила троих детей ради денег и избила их на камеру

Жительница Москвы на протяжении многих лет избивает и издевается над приемными детьми, которых берет из приюта ради денег. Сама она не работает, полученные средства тратит в том числе на алкоголь. Об этом на портале Pikabu написала ее 23-летняя дочь по имени Анна.

Девушка сопроводила свой пост несколькими видео- и аудиозаписями, на которых видно и слышно, как приемная мать оскорбляет и бьет детей. В одном ролике женщина, предположительно, пьяная, кричит на мальчика и бьет его бутылкой за то, что взял конфеты у другого ребенка. На другой записи показано, как она физически наказывает приемного сына за плохо заправленную постель, бьет его головой о мебель, второго мальчика пинает ногой за неубранные вещи. Наблюдающий за этим третий ребенок просит мать перестать бить остальных, потому что один из них уже плачет.

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В публикации сказано, что всего в семье твое несовершеннолетних детей: мальчики 2008-го и 2009 года рождения и девочка 2010 года рождения. Они постоянно подвергаются жестоким избиениям, их не пускают гулять, не водят ко врачам, у всех нарушена психика из-за постоянного стресса, девочка в девять лет не знает алфавит. Сама мать много пьет, на детей от государства получает более 130 тысяч в месяц, но почти ничего им не покупает. Например, питаются ребята в основном лапшой быстрого приготовления и полуфабрикатной картошкой с сосисками.

Автор записи отметила, что выросла в этой приемной семье, и мать Ирина с отцом Андреем все время над ней издевались. Она написала, что в ее жизни «не было ничего хорошего». По ее словам, в детстве родители ей почти не занимались, мать приводила любовников в квартиру и спала с ними в присутствии дочери, а отец постоянно сидел в тюрьме.

«Андрей — злой и страшный человек. До тюрьмы он избивал меня (мне было два-четыре года). Все, что я помню о его выходе из тюрьмы, так это сразу как он вернулся домой, сразу начал меня избивать за плохую учебу», — вспоминала девушка.

Когда в 19 лет она родила дочь, родители пытались забрать ребенка, угрожая в том числе расправой. Анна обращалась в полицию и прокуратуру, но там сотрудники якобы получают взятки от Ирины. «Ирина лично говорила, сколько дала прокурору, чтобы тот закрывал дела. Обращалась в Петровку 38, депутату Госдумы. Но все они спускают дела по районным отделениям. А там ловить нечего», — сообщила автор поста. Она добавила, что пишет на портал из-за отчаяния, потому что не знает, где искать помощи и правосудия.

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