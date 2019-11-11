Годами истязавшую приемных детей на камеру семейную пару арестовали в Москве

В Москве арестовали семейную пару, которая годами истязала троих приемных детей и растрачивала выделенные на их содержание деньги. Об этом сообщает Baza.

В отношении Гончаровых возбуждено уголовное дело по статье 117 УК («Истязание»), их поместили в СИЗО. Приемные дети отправлены в один из столичных реабилитационных центров.

По информации издания, Ирина и Андрей Гончаровы получали на содержание 11-летнего Ильи, 10-летнего Валеры и 9-летней Светы ежемесячное пособие в размере более чем 100 тысяч рублей.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлено, как Гончарова оскорбляет и бьет детей. В одном ролике женщина кричит на мальчика и бьет его бутылкой за то, что тот взял конфеты у другого ребенка. На другой записи показано, как она физически наказывает приемного сына за плохо заправленную постель, бьет его головой о мебель, а второго мальчика пинает ногой за неубранные вещи.

В июле сообщалось о российской пенсионерке, которая избивала и держала на цепи в сарае девять приемных детей. Кроме того, с марта 2017 года по февраль 2018-го женщина заставляла детей выполнять физически тяжелую работу по хозяйству, била их подручными предметами. Пенсионерку приговорили к пяти годам лишения свободы условно.

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