Державшая на цепи 11-летнюю девочку россиянка избежала тюрьмы

Жительница Приморского края получила условный срок за то, что приковывала свою 11-летнюю падчерицу цепью к кровати. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Суд установил, что россиянка воспитывала ребенка своего супруга с малолетнего возраста. В марте 2018 года она начала пристегивать ее за ногу к кровати с помощью цепи и замка. Она поступала так, чтобы падчерица якобы не сбегала из дома по ночам и не воровала. Женщина считала, что та «имеет признаки социализированного расстройства поведения», отметили в прокуратуре.

«Осужденная лишала несовершеннолетнего ребенка возможности передвигаться», — резюмировали там. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы. Мачеху приговорили к трем годам тюрьмы условно.

В июле 2019 года стало известно, что в селе Великовечное Краснодарского края местный житель на протяжении нескольких месяцев держал на цепи 10-летнего сына в сарае. Так он наказывал его за проступки. Ребенку удалось сбежать, оторвав доску, к которой отец приковал цепь.

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