Россиянка годами обливала детей водой и морила холодом и голодом

Жительница Уфы Элина Сомова в течение девяти лет избивала двух родных и двух приемных детей, запрещала им есть мясо и обливала холодной водой. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Башкирии.

По данным ведомства, с 2009 по 2018 год женщина избивала детей, била их головой об стол и стены, обливала из контрастного душа, выгоняла на балкон без верхней одежды в холодное время года, ограничивала в еде и запрещала есть мясо.

Родных детей 47-летней женщины отправили жить к отцу, приемных изъяли органы опеки. Прокуратура оспаривает решение о передаче приемных детей матери обвиняемой.

Сомову обвинили в совершении преступлений по пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание») и статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»). Она не признала вину.

Ранее в Алтайском крае Следственный комитет начал проверку информации о том, что в деревне Старокопылово опекуны шестерых детей издевались над ними, заставляли работать за еду, били и поили психотропным препаратом. Приемные дети также рассказали, что их настраивали друг против друга. После изъятия двух детей им запретили видеться с их родными братьями и сестрами.

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