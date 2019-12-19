Российский бизнесмен собрался содержать мальчика с вросшей в колени гречкой

Предприниматель из Сургута собрался содержать приемную семью мальчика из Омска, которого родители ставили коленями на гречку. Мужчина готов помогать ребенку до его совершеннолетия, сообщает «Комсомольская правда».

Мужчина не назвал свое имя, однако рассказал, что совместно с друзьями руководит компанией, которая занимается дорогами, строительством и ремонтом. Он также сообщил, что предприниматели готовы оплатить новогодние подарки мальчику и всем воспитанникам интерната, в котором он находится. Бизнесмен добавил, что компания хотела бы оплатить его образование в университете.

Ранее стало известно, что мать мальчика Алина Юмашева хочет воспитывать его сама. Предположительно, он будет находиться в интернате до тех пор, пока не решится вопрос о возможном лишении его матери родительских прав.

Об истязании мальчика стало известно 12 декабря, это делал его отчим Сергей Казаков. Он заставлял ребенка часами стоять на гречке. Юмашева не возражала против таких способов воспитания — она заявила, что сама попробовала постоять на гречке, и ей было не больно.

В отношении Юмашеваой и Казакова возбудили уголовные дела по статьям 117 («Истязание»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК. Родители мальчика отказались считать наказание истязанием и пыткой. Они не согласились с такой квалификацией и признали вину частично.

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