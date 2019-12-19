Мать мальчика с вросшей в колени гречкой захотела воспитывать его сама

Россиянка Алина Юмашева, мать восьмилетнего мальчика, которого она и ее сожитель в наказание ставили коленями на гречку, хочет воспитывать сына сама. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина, передает ТАСС.

Степкина рассказала, что мальчик выглядит ухоженным, он активный, подвижный и с большим желанием ходит гулять с одноклассниками после уроков. По ее словам, отношения Юмашевой с ребенком доброжелательные, видна его привязанность к матери. У семьи удовлетворительные условия проживания.

Ранее сообщалось, что мальчика отправят в школу-интернат. Предполагалось, что там он будет находиться, пока не решится вопрос о возможном лишении родительских прав его матери.

Об истязании мальчика стало известно 12 декабря, это делал его отчим Сергей Казаков, заставляя ребенка часами стоять на гречке. Юмашева не возражала против таких способов воспитания — она заявила, что сама попробовала постоять на гречке, и ей было не больно.

В отношении пары возбудили уголовные дела по статьям 117 («Истязание»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК. Родители мальчика отказались считать наказание истязанием и пыткой. Они не согласились с такой квалификацией и признали вину частично.

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