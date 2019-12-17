Мальчик с вросшей в колени гречкой отправится в школу-интернат

Мальчик, чьи родители наказывали его стоянием на гречке, из-за чего крупа вросла в кожу, отправится в школу-интернат. Об этом, как сообщает «Московский комсомолец», рассказала представитель Министерства образования Омской области.

В ходе встречи матери и замминистра образования было решено, что мальчика поместят в школу-интернат №5. Там он будет находиться, пока не решится вопрос о возможном лишении родительских прав его матери.

Восьмилетний мальчик подвергался истязаниям со стороны своего отчима Сергея Казакова: его заставляли часами стоять коленями на гречке в качестве наказания. Мать ребенка Алина Юмашева не возражала против таких способов воспитания.

В отношении женщины и ее сожителя возбудили уголовное дело по статье «Истязание», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Обвиняемые не согласны с тем, что истязали ребенка, а сам мальчик хочет остаться с матерью.

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