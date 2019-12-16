Мальчик с вросшей в колени гречкой захотел остаться с матерью

Восьмилетний мальчик, которого мать и ее сожитель заставляли часами стоять на гречке, из-за чего крупа вросла в кожу, не хочет покидать семью. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказала представитель управления Следственного комитета России по Омской области Лариса Болдинова.

По ее словам, после инцидента ребенка забрали из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр, однако затем вернули матери, поскольку мальчику нужно посещать занятия в школе.

«Сейчас мальчик не хочет, чтобы его забирали от матери, у них хорошие отношения», — сказала Болдинова, отметив, что сейчас нет законных оснований забирать ребенка из семьи и лишать женщину родительских прав. Кроме того, мать выросла в детском доме и является сиротой, поэтому передать мальчика кому-либо без нанесения ему психологической травмы невозможно.

Сейчас органы опеки и попечительства ведут патронаж семьи и контролируют условия жизни ребенка, ему оказывается постоянная социально-педагогическая и психологическая помощь. По словам Болдиновой, мальчик чувствует себя нормально.

Ранее сообщалось, что житель Омска Сергей Казаков заставлял своего пасынка часами стоять на гречке в качестве наказания и регулярно избивал его. Мать ребенка Алина Юмашева не была против таких методов воспитания. В понедельник, 16 декабря, состоялось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении сожителей. Свою вину они признали, однако не согласились, что стояние на гречке было истязанием и пыткой.

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