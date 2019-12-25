Директор российской школы била детей книгой и дергала их за уши

В Могойтуйском районе Забайкальского края директор одной из местных школ била детей книгой и дергала их за волосы и уши. Ее оштрафовали на 40 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в январе 2019 года во время урока русской литературы. Директор школы, которая вела урок, наносила детям удары книгой по голове и животу, дергала их за волосы и уши и заставляла стоять на протяжении занятия. О причинах агрессии учителя не сообщается.

В отношении директора возбудили уголовное дело по статье 156 УК («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогом образовательного учреждения»). Ее оштрафовали на 40 тысяч рублей, после чего женщина уволилась по собственному желанию.

Ранее учительница физкультуры школы в подмосковных Химках разрешила детям избить ученика, который рассердил ее долгим завязыванием шнурков. На уроке физкультуры ребенок упал, после чего учительница сказала детям: «Сегодня у нас день каннибала». После инцидента учительница написала заявление об уходе.

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