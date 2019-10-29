Воспитанники российского детсада жестоко избили девочку на глазах у педагога

В одном из детских садов Ярославля несколько детей напали на девочку на детской площадке и били ее ногами в течение нескольких минут. Снятое очевидцем видео опубликовано в паблике «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте».

На кадрах четверо детей, предположительно девочка и три мальчика, бросают в лежащую на земле одногруппницу предметы с земли, периодически нанося удары руками и ногами по телу. Один из мальчиков прыгнул на нее, после чего подошла воспитательница, и нападавшие разбежались.

Автор ролика отмечает, что избиение произошло на территории детсада №236. Он отметил, что сначала хотел окрикнуть хулиганов, но решил подождать реакцию педагога. «Воспитатель подошла, кажется, только после того, как заметила меня в окне», — отметил он.

По его словам, избитая девочка плакала, а подошедшая к ней воспитательница накричала на нее за валяние на земле.

По информации издания «Подъем», педагог отстранена. Департамент образования города в среду. 30 октября, проведет проверку в саду.