В Совфеде порассуждали о правильном объяснении детям фразы «сажать на кол»

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Виктор Кресс

Российским педагогам стоит подбирать выражения при общении с детьми и не рассказывать о том, что те не смогут понять. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс.

По его словам, защитников уволенной воспитательницы, которая объяснила дошколятам, что такое «посадить на кол», можно понять. Равно как и недовольных родителей, чей ребенок пришел домой напуганным. Кресс отметил, что роль воспитателя заключается в том, чтобы объяснять ребенку окружающий мир, используя правильные слова, чтобы он «не пугался и понимал».

Ранее стало известно об увольнении сотрудницы детского сада в Ростовской области, которая во время прочтения сказки «Конек-Горбунок» объяснила поинтересовавшимся воспитанникам значение фразы «посадить на кол». Женщина сказала малышам, что когда сажают на кол, он проходит через все тело, и человек умирает. Об этом узнали родители, которые подали на нее в суд за психическое насилие над детьми. Согласно материалам дела, после этого у одного ребенка начались психические проблемы, истерики, тревожность, навязчивый страх смерти, перепады давления, он отказывался ходить в сад. Две судебные инстанции признали увольнение педагога законным.

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