Россиянка раскрыла детям значение фразы «сажать на кол» и поплатилась

Воспитательницу детского сада в Ростовской области уволили за психическое насилие над детьми после того, как она объяснила им суть фразы «сажать на кол» из сказки «Конек-Горбунок». Об этом сообщило издание 1rnd.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд установил, что 22 февраля воспитанники коррекционной группы таганрогского детского сада №43 читали сказку «Конек-Горбунок» и один из них спросил, что значит выражение «посадить на кол». Согласно определению суда, воспитательница ответила: «Человека посадили на кол, кол проходил через тело человека, и потом человек умирал».

Узнав об этом, родители потребовали наказать воспитательницу за психическое насилие. Согласно материалам дела, узнав о способе казни, один из детей начал страдать от перепадов настроения, истерик, навязчивого страха смерти и тревожности, а также отказался ходить в детский сад.

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Воспитательницу уволили, она пыталась оспорить это решение через суд. Женщина не отрицала, что ответила на вопрос о коле, но утверждала, что сделала это без злого умысла. По ее словам, сказку изучали в соответствии с учебным планом. Она также настаивала, что во время служебной проверки не опрашивали детей, и связала свое увольнение с предвзятым отношением. Таганрогский городской суд признал увольнение законным, а Ростовский облсуд назвал это решение правомерным.

В апелляционном определении сказано, что на педагогических работников «возложены повышенные требования в части соблюдения морально-этических требований как в быту, так и на работе». Судебная коллегия пришла к выводу, что действия воспитательницы нарушили принятые в обществе нормы морали и нравственности, а также не отвечают морально-этическим требованиям к педагогу.

Ранее в Астрахани Советский районный суд приговорил к четырем годам колонии каждого из супругов-владельцев частного детского сада, в котором детей связывали пеленками. Днем работники связывали детей по рукам и ногам пеленками, «понимая, что не могут выполнить обязательства по договору, поскольку за малолетними воспитанниками требуется постоянный контроль и уход». Таким образом детей лишали свободного перемещения.

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