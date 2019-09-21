В российском детском саду торжественно открыли окна

Торжественная церемония в честь установки новых окон и балконных дверей состоялась в детском саду села Айкино в Коми. Мероприятие прошло в пятницу, 20 сентября, сообщается на странице газеты «Вперед» во «ВКонтакте».

«В торжественной обстановке были перерезаны красные ленточки в честь установки новых шести окон и 12 балконных дверей, которые будут держать тепло и создавать уют в детском саду села Айкино», — говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие ряд местных чиновников, заведующая детским садом и члены родительского комитета.

Ранее в сентябре сообщалось о торжественном открытии остановочного павильона в башкирской деревне Ардатовка. Стоимость установки конструкции составила 100 тысяч рублей. На ее открытие пришли депутаты сельсовета, учителя и школьники.

В марте чиновники города Советск в Калининградской области устроили церемонию пуска газа в 190 жилых домов, в которой принял участие губернатор Антон Алиханов. Все это происходило на фоне серого пейзажа, железных заборов, разбитых сараев, разрушенных и облезлых зданий.

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